Расчет мощности излучения источника Инфракрасного тепла

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Требуется Инженер-Физик/Теплофизик, для проведения исследования в области возможности практического применения длинноволнового Инфрокрасного излучения для предотвращения обледенения поверхности стекла. 

Подробное задание пришли на почту.

6 лет назад
bodler
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад