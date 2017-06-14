Доделать дипломную работу - web-приложение

Сейчас есть рабочее приложение на Java, Jsp, Servlets с базой, web-интерфейсом и небольшой админкой.

Приложение парсит данные из загружаемых файлов xls и txt

Генерирует по ним csv файлы и строит на экране графики с помощью digraph

dygraphs.com/tutorial.htm...

и выгружает их на сервер в jpg

1) Необходимо добавить математическую обработку данных из csv, Быстрые преобразования Фурье, Фильтр Баттерворта 4го порядка, обработка методом Дождя. Можно пользоваться Apache Math commons.apache.org/proper... или другой java-библиотекой

2) Также нужно генерировать динамические .doc отчеты на основе шаблона прямо в web-приложении.

Варианты библиотек: Apache Poi, docx4.java, docxreport или Ваши варианты.

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