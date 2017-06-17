Список литературы (международные транспортные системы)

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка144 просмотра
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В аспирантуре дали задачу - подобрать литературу связанную с международными транспортными системами

транспортные системы в РФ и международные 

подобрать и систематизировать

7 лет назад
Dart66
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
umid_filosof
Умид 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
2 дня
Работа не соответствовала требованиям, текст - вода
Текст так таковой творческого характера не был заказан, а нужно было сформировать список литературы по соответствующим разделам, что было и мной сделано. Какие есть, они и были сгруппированы. Так что, говорить текст - вода не уместно. И еще, это было несколько месяцев тому назад и тогда я был готов доделать, переделать работу, но не было никакого обращения, а только сказали, что в кафедре не приняли.