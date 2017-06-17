Список литературы (международные транспортные системы)

Текст так таковой творческого характера не был заказан, а нужно было сформировать список литературы по соответствующим разделам, что было и мной сделано. Какие есть, они и были сгруппированы. Так что, говорить текст - вода не уместно. И еще, это было несколько месяцев тому назад и тогда я был готов доделать, переделать работу, но не было никакого обращения, а только сказали, что в кафедре не приняли.