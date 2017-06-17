Курсовая работа организация труда на предприятии.

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ТЕМА РАБОТЫ организация труда на предприятии... КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ По методичке ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 50% КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 24.06.2017 ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Есть методичка! если возможно, сделайте, пожалуйста, по предприятию ЧМЗАП, если нет, то по любому другому.

7 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)