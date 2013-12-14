Нужно выполнить дипломную работу по механизации. Сфера сельского хозяйства. Чертежи в автокаде порядка 7-12 штук. Подробное задание вышлем заинтересованным.
Реферат Философия
Тип работы: Реферат
Предмет: Философия
Тема работы: в файле, пароль 777 (если открыты документы ворд, сначала их сверните или закройте )
Объем работы: 20
Срок выполнения: 14-12-2013
Шрифт: 14
Интервал: 1,5
Сноски: Квадратные
Антиплагиат: от 30%
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