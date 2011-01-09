Реферат по аудиту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки101 просмотр

Нужно написать реферат по аудиту.

Аудит счетов и переводов в пути.

План есть

Объем 17-20 листов.

Срок сдачи 10 января до 19:00 по Москве

Стоимость 300 руб.

14 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров