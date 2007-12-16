Решить 10 ТР по матфизике.

Уважаемые фрилансеры! Уже два фрилансера кинуло меня с этими заказами! Если собираетесь поступить также, лучше не отвечайте! Ищу надёжного человека, который сможет помочь написать программу и дописать пояснительные записки. Дисциплина:Программирование Тема:Разработка системы планирования работ Вид работы:Диплом Объем:80 Срок исполнения:до ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
по. 1 wmz за пример срочно!
В личку
- Похожие заказы
- $100Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
Срочно нужна курсовая работа. Задание "1)Линейный однонапавленный список 2) Массив эл-тов типа текст". icq 308107340Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется решить несколько (10) задач на вычисление определенного и неопределенного интеграла. Задания типовые, по стандартной программе вуза. За подробностями обращайтесь в icq - 274997886Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
см. вложение. Пишите, пожалуйста, цену и сроки.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Здравствуйте, фрилансеры. Срочно, буквально в течение пары часов, нужно решить несложные задачи из математического анализа. Сам не успеваю, поэтому требуется немного помочь. Задания совсем несложные, поэтому могу оставить только отзыв (ну и на пивко). Смотрите в приложенном файле. ----- Чтобы не ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно срочно (в идеале в течение 2-3 дней) написать курсовую работу по экономической теории. Объем около 40 листов. Оставляйте Ваши предложения только здесь, и я с Вами свяжусь, для обсуждения деталей. Желательно оставляйте аську, и я постараюсь ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Описание задачи (с формулами): http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=10596 Описание задачи без формул: Известна двумерная дискретная эмпирическая функция распределения вероятностей {i,j}, i,j >= 0 с заданным уровнем значимости alpha соответствия этой функции истинной функции распределения вероятностей. Нужно построить новую дискретную функцию распределения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист по VBA Нужно дописать курсовик жду предложенийРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $18
Нужно решение по химии вся инфа в ICQ 462 844 319Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется написать качественную курсовую работу на тему "Обессоливание и обезвоживание нефти", должно быть не менее 25 стр. Титульный лист сделаю сам. Цена 20 WMZРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад