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Решение научной задачи по матстатистике
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Описание задачи (с формулами): http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=10596
Описание задачи без формул:
Известна двумерная дискретная эмпирическая функция распределения вероятностей {i,j}, i,j >= 0 с заданным уровнем значимости alpha соответствия этой функции истинной функции распределения вероятностей.
Нужно построить новую дискретную функцию распределения вероятностей F{i,j}, i,j >= 0 такую, чтобы она удовлетворяла связям P1=sum_{i>j}{F{i,j}}, P2=sum_{i
(1) ее уровень значимости alpha_F соответствия истинной ф.р.в был бы не хуже, или (2) функционал для последовательности n решений таких задач должен сходится: 1/(n(N+1)(N+1)) sum_{k=1,n;i,j=0,N}{ T{i,j} / F_n{i,j} }} -> 1, n -> беск., где T{i,j} - истинная ф.р.в., F_n{i,j} - вычисленная ф.р.в. для n-ой задачи.
Вероятности A_j=sum_{i=0,infty}{{i,j}} и B_j=sum_{i=0,infty}{{j,i}} примерно пуассоновские.
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