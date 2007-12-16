Решение научной задачи по матстатистике

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки356 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Описание задачи (с формулами): http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=10596

Описание задачи без формул:

Известна двумерная дискретная эмпирическая функция распределения вероятностей {i,j}, i,j >= 0 с заданным уровнем значимости alpha соответствия этой функции истинной функции распределения вероятностей.

Нужно построить новую дискретную функцию распределения вероятностей F{i,j}, i,j >= 0 такую, чтобы она удовлетворяла связям P1=sum_{i>j}{F{i,j}}, P2=sum_{i

(1) ее уровень значимости alpha_F соответствия истинной ф.р.в был бы не хуже, или (2) функционал для последовательности n решений таких задач должен сходится: 1/(n(N+1)(N+1)) sum_{k=1,n;i,j=0,N}{ T{i,j} / F_n{i,j} }} -> 1, n -> беск., где T{i,j} - истинная ф.р.в., F_n{i,j} - вычисленная ф.р.в. для n-ой задачи.

Вероятности A_j=sum_{i=0,infty}{{i,j}} и B_j=sum_{i=0,infty}{{j,i}} примерно пуассоновские.

16 лет назад
ADY
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
researcher
58 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$1000