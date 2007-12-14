Программка на лиспе

Нужно сделать задачку на лиспе. Для знающих там делов на 15 минут.

Задание во вложении.

Использовать нужно тот интерпретатор который в архиве

Задачка должна быть в одном файле .lsp

в задачке должны быть тестовые примеры вида (EQUAL (func '((1 . (2 3 4)) (2 . (3)) (3 . (4)))) 2)

Возвращает t или nil.

Сделано должно быть примерно как в "попытка сделать, но неудачная.lsp", т.е. необходимые функции из папки "примеры, в них функции" ну и свои функции

ася 229-687-281