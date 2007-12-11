Дипломный проект

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ТЕМА- стоимостные энергетические массогобаритные и тепловые модели АФАР

Исходные данные-диапазон частот 10ГГц;число излучателей21*21;сектор сканирования 60;полярезация линейная.

Графическая работа 10-11 листов

16 лет назад
vis0
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад