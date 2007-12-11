Дипломный проект

Нужно выполнить задания по основам нефтегазопромыслового дела. Нужно срочно. Для знающего человека там работы на 2-3 часа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЕМА- стоимостные энергетические массогобаритные и тепловые модели АФАР
Исходные данные-диапазон частот 10ГГц;число излучателей21*21;сектор сканирования 60;полярезация линейная.
Графическая работа 10-11 листов
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