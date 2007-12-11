Нуждаюсь в написании курсовой работы

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

КУрсовой по курсу Технология и оборудование восстановления деталей машин и приборов.

Тема курсового Восстановление тарели стержня буферного выпуклого газопорошковой наплавкой!!!

СРОЧНО!!

16 лет назад
maynard07
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад