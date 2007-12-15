Задача по лесоводству (небольшая)

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Для насаждения, имеющего состав 4С3Е2Б, возраст 25 лет, бонитет 1а, тип леса сосняк кисличный, полноту 0,9, запас 180 м куб/га, запротоколируйте и обоснуйте вид рубки ухода, интенсивность рубки, определите запас, состав и полноту после рубки.

16 лет назад
cola5
Юлия 
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад