Уважаемые фрилансеры! Уже два фрилансера кинуло меня с этими заказами! Если собираетесь поступить также, лучше не отвечайте! Ищу надёжного человека, который сможет помочь написать программу и дописать пояснительные записки. Дисциплина:Программирование Тема:Разработка системы планирования работ Вид работы:Диплом Объем:80 Срок исполнения:до ...
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Требуется специалист по VBA
Нужно дописать курсовик
жду предложений
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