Дипломы по программированию

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка386 просмотров
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Если собираетесь поступить также, лучше не отвечайте!

Ищу надёжного человека, который сможет помочь написать программу и дописать пояснительные записки.

Дисциплина:Программирование

Тема:Разработка системы планирования работ

Вид работы:Диплом

Объем:80

Срок исполнения:до 08,01,08

ВУЗ:МАИ

Примечания:Практическая часть должна быть выполнена на С#.NET

Дисциплина:Программирование

Тема:Разработка системы учета работ

Вид работы:Диплом

Объем:80

Срок исполнения:до 08,01,08

ВУЗ:МАИ

Примечания:Программа должна выполнена на С#.NET

16 лет назад
vis0
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
lex_86
Игорь 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
11 отзывов(-1)
16 лет назад
$1200
20 дней
Игорь, пора сдавать дипломы. В асе и на письма Вы не отвечаете. Телефон отключён. Предоплату взяли и не маленькую. Возьму свои слова обратно при положительном исходе. Жду до понедельника. Отзыв ни отрицательный, ни положительный.