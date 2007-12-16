Решить несколько задач на интегрирование

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Требуется решить несколько (10) задач на вычисление определенного и неопределенного интеграла. Задания типовые, по стандартной программе вуза. За подробностями обращайтесь в icq - 274997886

16 лет назад
for93t
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад