Курсовая по экономической теории. Срочно!

Нужно срочно (в идеале в течение 2-3 дней) написать курсовую работу по экономической теории.

Объем около 40 листов. Оставляйте Ваши предложения только здесь, и я с Вами свяжусь, для обсуждения деталей.

Желательно оставляйте аську, и я постараюсь сегодня около полуночи по МСК с вами связаться.

Цену не заламывайте - бюджет довольно скромный...

Возможна предоплата.