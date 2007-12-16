Срочно решить несколько задач из мат.анализа

Здравствуйте, фрилансеры.

Срочно, буквально в течение пары часов, нужно решить несложные задачи из математического анализа.

Сам не успеваю, поэтому требуется немного помочь.

Задания совсем несложные, поэтому могу оставить только отзыв (ну и на пивко).

Смотрите в приложенном файле.

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Чтобы не потерять время, отписывайте, какие задания берете, и решайте.

Решение мне на почту - [email protected]

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В аську и приват не обращайтесь, времени просто нет на беседы.