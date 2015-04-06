Статья ВАК - Радиофизика

Тема: в файле

Объем работы: 7-10 стр.

Срок для выполнения: 10-12 дней

Прошу вас рассмотреть его на возможность выполнения, к проекту прикреплен файл с заданием.

Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!

с уважением, Евгений