Заказ №6300. Курсовая работа по технологии кулинарной продукции Тема: «Разработка ассортимента и технологии кулинарной продукции для столовой на 200 мест, обслуживающей питанием школьников средней общеобразовательной школы» Срок- неделя. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, ...
Статья ВАК - Радиофизика
Тема: в файле
Объем работы: 7-10 стр.
Срок для выполнения: 10-12 дней
Прошу вас рассмотреть его на возможность выполнения, к проекту прикреплен файл с заданием.
Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!
с уважением, Евгений
Заявки фрилансеров
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