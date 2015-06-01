ВКР ГМУ / регулирование инновационной политики

Необходимо доработать\переделать диплом по ГМУ по инновационной политике.

1. Имеются две главы с замечаниями научника, необходимо исправить места с замечаниями и написать третью(практическую).

2. Объем всей работы должен быть 60-65 страниц.

3. Список литературы не менее 40 источников. Список источников имеется, но его необходимо обновить более свежими (2012-2015гг).

4. Все разделы ВКР должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.

5. Для связи глав и параграфов между собой использовать прием заключительного перехода, который состоит в кратком подведении итогов того, что излагалось в данном разделе и аннотации следующей части работы:

Таким образом, / Итак, в данном параграфе / в данной главе мы рассмотрели / мы пришли к выводу, что …………

В следующем параграфе / В следующей главе / В следующей части работы / Далее мы рассмотрим / проанализируем / считаем необходимым представить ………….

6. Также важным является наличие и полное соответствие с источником библиографических ссылок.

Это главные моменты. Остальное в методичке - работа должна быть выполнена строго в соответствии с ней.

Ее скину назанченому исполнителю.

Прикрепляю ВКР с замечаниями научника.