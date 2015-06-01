Предмет Сроки до 07.05.15 до 2 часов дня по мск
ВКР ГМУ / регулирование инновационной политики
Необходимо доработать\переделать диплом по ГМУ по инновационной политике.
1. Имеются две главы с замечаниями научника, необходимо исправить места с замечаниями и написать третью(практическую).
2. Объем всей работы должен быть 60-65 страниц.
3. Список литературы не менее 40 источников. Список источников имеется, но его необходимо обновить более свежими (2012-2015гг).
4. Все разделы ВКР должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.
5. Для связи глав и параграфов между собой использовать прием заключительного перехода, который состоит в кратком подведении итогов того, что излагалось в данном разделе и аннотации следующей части работы:
Таким образом, / Итак, в данном параграфе / в данной главе мы рассмотрели / мы пришли к выводу, что …………
В следующем параграфе / В следующей главе / В следующей части работы / Далее мы рассмотрим / проанализируем / считаем необходимым представить ………….
6. Также важным является наличие и полное соответствие с источником библиографических ссылок.
Это главные моменты. Остальное в методичке - работа должна быть выполнена строго в соответствии с ней.
Ее скину назанченому исполнителю.
Прикрепляю ВКР с замечаниями научника.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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