База данных для кастинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Завершен3 заявки218 просмотров

Цель: Создание онлайн/офлайн html базы данных актеров, из сущ. базы. Без дизайна. С удобной поисковой системой, и администраторским разделом с возможностью добавлять/редактировать базу.

HTML
10 лет назад
maxable
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

t-w-i
Юрий 
53 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Приятное сотрудничество. Качественно. Оперативно. Рекомендую. Буду продолжать сотрудничество.
Исчерпывающий Тз, на связи, своевременная оплата, буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

t-w-i
Юрий 
53 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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