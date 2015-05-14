База данных для кастинга

Требуется помощь в поиске подборе кандидатов. Если несколько кандидатов подойдут для дальнейшей работы оплата 20$ Требуются только кандидаты готовые к обучению и долгосрочному сотрудничеству. Если кандидат/кандидаты подойдут для работы то после второго месяца ...