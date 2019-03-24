25 статей по странам

РерайтингЗакрыт31 заявка277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Без ошибок - 85 р. за тыс. Тексты не технические. В идеале уметь работать с ключами. В отклике указывайте

почту.

5 лет назад
mosterfails
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Новостная лента (юруслуги)

    Здравствуйте дорогие профессионалы, для сайта (юридическиеуслуги) необходима новостная лента,  которую мне бы хотелось организовать следующим образом. Есть информационный ресурс (ссылку потом дам), там адвокаты и юристы делятся своими победами, описывая выигрышные дела.  Наша задача  не раскрывать, ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Список ответчиков в районных судах

    Здравствуйте дорогие профессионалы.  Мне нужно составить список ответчиков  юридических лиц  для каждого из судов Москвы  и каждого судьи,  рассматривающий гражданские дела.  Иными словами открываем официальный сайт  районных судов Москвы допустим Бабушкинский суд,  далее  вкладка "поиск ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Выписать сигналы в файл по определенному формат

    Есть группа в ВК и ветка на форуме с форекс сигналами. Требуется по единому формату выписать сигналы с детализацией прибыли и другой информации, а также ссылками на ВК и форум по каждому сигналу. К каждому ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание новостей по недвижимости

    $3

    Необходимо писать новости по недвижимости делали для них привлекательный заголовок, ну текст чтоб заставлял людей задуматься. По кризис в недвижимости, банкротство банков, роста просроченных кредитов, некачественные дома и тп. добавляя свои мысли и склоняя людей к ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Рерайт 3-х статей

    Текст скину выбранному исполнителю.  Оставляйте заявки с указанием сроков и стоимости.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Рерайт 3-х текстов + написание одного

    Добрый день, нужен рерайт 4-х текстов. Темы связанная правилами полетов на самолетах для пасажиров. Объем каждого текста около 3к символов. Плюс написание одного текста для главной страницы. ОБъем 2500-3000 символов. Требования ко всем текстам - уникальность по Адвего ...

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад