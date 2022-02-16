Написание объявлений и их рерайтинг

Нужен периодический рерайтинг небольших новостей/текстов в основном в ИТ сфере - 1-2 шт. в неделю. Важны уникальность и читаемость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать тексты для адаптивных объявлений Google Ads в пяти вариантах.
ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lFFC8VZxq7vrAzXSLQ0M3MYH_p9UCHTixtAmYMGs_ao/edit?usp=sharing
Краткое пояснение к ТЗ на 3 мин: https://youtu.be/_tIdPyokX50
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