Копирайт и рерайт для блога на англйиском языке

[b]Задача:[/b] Требуется сделать рерайт текста по нумерологии для обучающего курса. Важно переписать текст максимально непохоже, можно менять абзацы местами. Сохранять смысл формулировок не нужно, главное чтобы сохранился общий смысл и посыл. [b]Объем текста: [/b]94000 символов без ...