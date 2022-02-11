Рерайт - аккумуляторная отвертка Xiaomi Hoto

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Товар - аккумуляторная отвертка Xiaomi HOTO Portable QWLSD001 https://kazanexpress.ru/product/Akkumulyatornaya-otvertka-Xiaomi-1418774

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст для страницы:

Требования к контенту и уникальности:

Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;

Сохранить имеющиеся заголовки, можно немного менять их;

Сохранить стилистику и читаемость текста;

Уникальность работы – не менее 60% .

Текст для уникализации:

Подойдет для выполнения любых домашних работ

Xiaomi HOTO Portable – портативная электрическая отвертка с LED-подсветкой и аккумулятором емкостью 1500 мАч. В комплекте с отверткой идут 12 бит из прочной легированной стали S2.

Не выскальзывает из рук

Корпус отвертки изготовлен из высококачественного TPE материала и имеет специальную противоскользящую поверхность для надежного хвата устройства.

Два варианта использования

Помимо автоматического режима работы от аккумулятора, отвертку также можно использовать и в классическом ручном режиме.

12 насадок

В комплекте с аккумуляторной отверткой Xiaomi HOTO Portable идет набор из 12 насадок (PH1/PH2/PH3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/PZ2), изготовленных из прочной легированной стали S2. Данный вид стали считается одним из лучших материалов для изготовления отверток.

LED-подсветка

Электрическая отвертка Xiaomi HOTO Portable оснащена светодиодной подсветкой рабочей области, что гарантирует комфортное использование инструмента при любом освещении.

Скорость до 220 оборотов

Максимальная скорость вращения отвертки составляет 220 об/мин, что позволяет ей справиться даже с выполнением сложных задач.

Простая регулировка

Направление вращения регулируется кнопкой-качелью, что позволяет использовать девайс одной рукой. Необходимый режим можно выбрать с помощью специального поворотного кольца. Минимальный режим предназначен для сборки-разборки хрупких предметов, максимальный – для корпусных работ.

Удобная зарядка

Аккумулятор отвертки емкостью 1500 мАч заряжается через порт USB Type-C. Полностью заряженный аккумулятор обеспечит до 1000 закручиваний/выкручиваний, а его полная зарядка не займет более 2.5 часов.

Функциональный кейс

Для удобства хранения инструмента в комплекте идет специальный кейс цилиндрической формы с отдельным отсеком для хранения насадок. Весь комплект легко помещается в карман или компактно размещается на монтажном коврике.

Стильный аксессуар

Стильное исполнение инструмента позволяет разместить его даже на полке в качестве элемента декора вашего интерьера.