Рерайтинг текстов по бизнесу и бухгалтерии.

Нужен качественный рерайт статьей на строительную тематику и около. Уникальность от 90% по текст.ру. Оплата 60 руб. за 1000 знаков без пробела на карту. Обязательные требования: чёткое следование требованиям ТЗ, соблюдение сроков, высокий уровень русского ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 12 текстов (точнее ссылки на них).
Необходим рерайт с высокой цифрой уникальности на выходе.
Пример: https://www.audit-it.ru/articles/account/tax/a34/982128.html
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