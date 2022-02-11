Рерайт текста по нумерологии

РерайтингЗакрыт21 заявка1030 просмотров
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Задача: Требуется сделать рерайт текста по нумерологии для обучающего курса. Важно переписать текст максимально непохоже, можно менять абзацы местами. Сохранять смысл формулировок не нужно, главное чтобы сохранился общий смысл и посыл.

Объем текста: 94000 символов без пробела.

Требуемая уникальность: 100% по text.ru

Исходник: в прикрепленном файле.

Дополнительная информация:

Большим плюсом будет знание нумерологии и опыт написания статей на эту тему. Просьба указывать цену за 1к символов.

Рерайт текста
2 года назад
Numeria
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
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