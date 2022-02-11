Рерайт текста по нумерологии

Добрый день. Требуется написать несколько текстов на тему криптовалюты. Ничего сложного, просто рерайт, исходник есть. Разделю на несколько исполнителей. Сделать нужно на среду. Статьи небольшие. Ключей нет, все просто до невозможности. Уникальность требуется хотя бы 90%. Оплата ...