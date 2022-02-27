Привет, нужен рерайт на английском 4 текстов по 3000 знаков в среднем в соответствии с ТЗ. Тексты - описание RF&MW продукции компании laurin-ag.com. ЦА инженеры и ученые технической сферы 35-50 лет по всему миру (в основном Западная Европа, реже - США, страны Азии).

Технические тексты написаны, но они составляют лишь половину требуемого объема и не полностью соответствуют ТЗ, надо добавить 50% "воды". По продуктам готова ответить на любые уточняющие вопросы.

ТЗ и заготовки текстов прикрепляю.

Готовы ли Вы взять заказ, каковы сроки и цена, каким образом принимаете оплату с Европы?

Наталья