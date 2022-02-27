Сделать резюме для поиска работы. Красивое, качественное, в формате для распечатки, чтобы соответствовало общим требованиям для резюме
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, нужен рерайт на английском 4 текстов по 3000 знаков в среднем в соответствии с ТЗ. Тексты - описание RF&MW продукции компании laurin-ag.com. ЦА инженеры и ученые технической сферы 35-50 лет по всему миру (в основном Западная Европа, реже - США, страны Азии).
Технические тексты написаны, но они составляют лишь половину требуемого объема и не полностью соответствуют ТЗ, надо добавить 50% "воды". По продуктам готова ответить на любые уточняющие вопросы.
ТЗ и заготовки текстов прикрепляю.
Готовы ли Вы взять заказ, каковы сроки и цена, каким образом принимаете оплату с Европы?
Наталья
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