Рерайт на английском

РерайтингЗавершен1 заявка85 просмотров
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Привет, нужен рерайт на английском 4 текстов по 3000 знаков в среднем в соответствии с ТЗ. Тексты - описание RF&MW продукции компании laurin-ag.com. ЦА инженеры и ученые технической сферы 35-50 лет по всему миру (в основном Западная Европа, реже - США, страны Азии).

Технические тексты написаны, но они составляют лишь половину требуемого объема и не полностью соответствуют ТЗ, надо добавить 50% "воды". По продуктам готова ответить на любые уточняющие вопросы.

ТЗ и заготовки текстов прикрепляю.

Готовы ли Вы взять заказ, каковы сроки и цена, каким образом принимаете оплату с Европы?

Наталья

2 года назад
13inspiration
Наталья 
42 годаШвейцария
3 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
TseliapunDzianis
Денис 
30 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
2 года назад
$30
8 дней
RUB
Денис очень глубоко прорабатывает сложные темы, рекомендую!!
Работа была оплачена.
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