Описать визы в Словению

Необходимо подробно описать шаги получения, необходимые документы, ограничения и т.п., а также найти точные названия виз в Словению для россиян:

- по учёбе

- по работе

- для проведения научных исследований

- сезонные работы

- для IT специалистов

- виза фрилансера или самозанятого

- ВНЖ без права работы

- ВНЖ за инвестиции (покупка недвижимости и не только)

- помощь по хозяйству

- стартап и открытие бизнеса

Срок: 22.02.2022