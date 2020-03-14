Написать и размножить текст (православие)

Нужно сделать рерайт 50 текстов на английском. Если сработаемся, то будет большой заказ еще на 950 текстов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Мне для ссылочного размещения необходимо три уникальных текста (копирайт) с
размножением их рерайтом (можно и программным, если хорошим).
Текста в районе 1500 знаков. Тема не коммерческая, как и сам проект (православие).
1й урл - копий текста: 15шт (текст оригинал +14 рерайтов)
2й урл - копий текста: 7шт (текст оригинал +6 рерайтов).
3й урл - копий текста: 7шт (текст оригинал +6 рерайтов).
Пишите цены за каждый урл или за всё вместе, спасибо.
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