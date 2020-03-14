Написать и размножить текст (православие)

Здравствуйте! Мне для ссылочного размещения необходимо три уникальных текста (копирайт) с

размножением их рерайтом (можно и программным, если хорошим).

Текста в районе 1500 знаков. Тема не коммерческая, как и сам проект (православие).

1й урл - копий текста: 15шт (текст оригинал +14 рерайтов)

2й урл - копий текста: 7шт (текст оригинал +6 рерайтов).

3й урл - копий текста: 7шт (текст оригинал +6 рерайтов).

Пишите цены за каждый урл или за всё вместе, спасибо.