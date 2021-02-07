Сделать рерайт текста. Тема история Древнего мира.
Необходимо написать и опубликовать 3-5 новостей на новостной сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Новости надо рерайтить самые свежие, либо самые хайповые.
2. Размер 1 новости от 2000 символов.
3. В новости обязательно должен быть H1 и по возможности H2, H3.
4. В новости обязательно должна быть картинка хорошего качества.
5. У картинки обязательно должен быть title и alt - аналогичный названию новости, только без знаков препинания и с маленькой буквы.
6. Название картинки надо сделать транслитом аналогичным названию новости. Например, amerikancy-razbombili-svoyu-bazu. 7. У новости обязательно должен быть Title отличный от H1, но по смыслу такой же. И description (около 130-140 символов).
8. Именованные объекты. Указывать как можно больше точной информации – страна, область, город, улица, где произошло событие. Звание, должность, ФИО человека, который даёт интервью или у которого взят комментарий. Можно придумать эти данные, но они необходимы для ранжирования. Всю информацию необходимо писать в первом абзаце статьи, а также по мере возможности добавлять в Заголовок Н1 статьи. Это так называемые «именованные объекты». Они могут быть как людьми, так и местами или организациями. Если в вашей статье будет больше именованных объектов, чем у других, то вы будете ранжироваться выше, т.к. вы по мнению агрегатора являетесь создателем уникального (не только в плане текстовой, но и информационной уникальности) контента.
9. URLы. Важно чтобы урл новости был неизменным. В URLe необходимо присутствия счётчика количества статей + короткий транслит-ключ.
Указывайте цену за 1 новость
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