Рерайт

РерайтингЗавершен8 заявок202 просмотра
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Необходимо отрерайтить вот эту статьи

1. https://habrahabr(точка)ru/post/256579/   (адекватно отрерайтить )

2. http://www.prommash.com.ua/input-amiak/

3. http://www.prommash.com.ua/ammiak/

6 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Kondak
Денис 
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
3 дня
Все весьма адекватно и качественно. Надежный фрилансер.
Полностью доволен сотрудничеством с Андреем. Рекомендую.
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