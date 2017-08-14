Необходим рерайт, текст имеется 2 000 знаков за 50 рублей Оплата ЯД, ВМ, Киви
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Необходимо отрерайтить вот эту статьи
1. https://habrahabr(точка)ru/post/256579/ (адекватно отрерайтить )
2. http://www.prommash.com.ua/input-amiak/
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