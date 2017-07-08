Ищем переводчика с русского на португальский

Мы ищем авторов которые могут переводить статьи с русского на португальский для нашего

сайта. Ищем творческого человека для работы на долгосрочной основе, человека у которого есть опыт написания статей для блогов и сайтов. Тематика статей разнообразна: кулинария, мода, спорт, отношения, психология, стиль,

семья и дети, и т.д. Необходимо: Помещать ссылки на фото и видео. Писать минимум 3-5 статей в день.