Уникализация описаний товаров

Добрый день. Есть магазин по продаже кресел офисных и прочих.

Есть порядка 200 позиций товаров

Описания и картинки в описании взяты с сайта поставщика или прямого конкурента.

Стоит задача сделать описания 100% уникальными и продающими, читабельными людьми. Т.е. обычный рерайт для уникальности не подходит. Нужен рерайт с копирайтингом.

Поэтому на данный момент прицениваемся и ищем кандидата на эту работку.

От Вас хочу услышать цену за 1000 символов б.п. для данного вида работы

Есть ли опыт в данной тематике

Примерные суточные объёмы что готовы выполнять