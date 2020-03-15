Уникализация описаний товаров

Нужно сделать рерайт 50 текстов на английском. Если сработаемся, то будет большой заказ еще на 950 текстов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть магазин по продаже кресел офисных и прочих.
Есть порядка 200 позиций товаров
Описания и картинки в описании взяты с сайта поставщика или прямого конкурента.
Стоит задача сделать описания 100% уникальными и продающими, читабельными людьми. Т.е. обычный рерайт для уникальности не подходит. Нужен рерайт с копирайтингом.
Поэтому на данный момент прицениваемся и ищем кандидата на эту работку.
От Вас хочу услышать цену за 1000 символов б.п. для данного вида работы
Есть ли опыт в данной тематике
Примерные суточные объёмы что готовы выполнять
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