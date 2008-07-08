Доработка проекта на CMS

Необходима оперативная доработка проекта установленного на CMS в сжатые сроки (до 48 часов). Стадия готовности проекта ~ 50%. А именно, необходимо:

- доверстать оставшиеся элементы дизайна из psd макета,

- проанализировать и исправить ошибки предыдущей верстки,

- подготовить - настроить CMS исходя из нужд ТЗ проекта,

- перезалить и натянуть макет на CMS,

- не много допрограммировать часть функций,

- частично наполнить сайт контентом согласно узкой тематики проекта.

На доработку проекта необходим исполнитель в одном лице(!), внутренне организованный, умеющий планировать ход работы, целеустремленный, с реальными знаниями и опытом выполнения подобных работ, готовый после уточнения всех нюансов сразу же погрузиться в доработку проекта и уложиться в отведенный интервал времени.

P.S.: В связи с ограниченным временем на доработку данного проекта - предложение веб-студий и менеджеров не рассматриваются!