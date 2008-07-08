Необходимо создать каталог фирм и организаций или желтые страницы. Требуется надежный добросовестный исполнитель для дальнейшего долгосрочного сотрудничества в развитии сайта. Если работа понравится, возможны заказы по аналогичным (близким по структуре) проектам. ...
Доработка проекта на CMS
Необходима оперативная доработка проекта установленного на CMS в сжатые сроки (до 48 часов). Стадия готовности проекта ~ 50%. А именно, необходимо:
- доверстать оставшиеся элементы дизайна из psd макета,
- проанализировать и исправить ошибки предыдущей верстки,
- подготовить - настроить CMS исходя из нужд ТЗ проекта,
- перезалить и натянуть макет на CMS,
- не много допрограммировать часть функций,
- частично наполнить сайт контентом согласно узкой тематики проекта.
На доработку проекта необходим исполнитель в одном лице(!), внутренне организованный, умеющий планировать ход работы, целеустремленный, с реальными знаниями и опытом выполнения подобных работ, готовый после уточнения всех нюансов сразу же погрузиться в доработку проекта и уложиться в отведенный интервал времени.
P.S.: В связи с ограниченным временем на доработку данного проекта - предложение веб-студий и менеджеров не рассматриваются!
Выбранный исполнитель
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