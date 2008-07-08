Доработка проекта на CMS

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок218 просмотров

Необходима оперативная доработка проекта установленного на CMS в сжатые сроки (до 48 часов). Стадия готовности проекта ~ 50%. А именно, необходимо:

- доверстать оставшиеся элементы дизайна из psd макета,

- проанализировать и исправить ошибки предыдущей верстки,

- подготовить - настроить CMS исходя из нужд ТЗ проекта,

- перезалить и натянуть макет на CMS,

- не много допрограммировать часть функций,

- частично наполнить сайт контентом согласно узкой тематики проекта.

На доработку проекта необходим исполнитель в одном лице(!), внутренне организованный, умеющий планировать ход работы, целеустремленный, с реальными знаниями и опытом выполнения подобных работ, готовый после уточнения всех нюансов сразу же погрузиться в доработку проекта и уложиться в отведенный интервал времени.

P.S.: В связи с ограниченным временем на доработку данного проекта - предложение веб-студий и менеджеров не рассматриваются!

17 лет назад
WAP
50 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

scott2to
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$350
Во время работы над проектом Антон проявил себя как талантливый и грамотный web-специалист по всем нуждающимся в решении вопросам, в частности - быстро разобрался и доработал чужие ошибки кода и верстки, оперативно изучил не знакомую CMS перенастроил и дописал функции под нужды заказчика. Наряду с прекрасными знаниями и профессиональными навыками в работе показал ряд редко встречающихся, но очень важных черт характера делового человека, а именно - пунктуальность, высокую самоорганизованность и как следствие - умение планировать этапы работы и распределять время по приоритету поставленных задач в рамках выделенного времени на проект, в назначенное время всегда на связи и готов адекватно воспринимать пожелания заказчика. В заключении срезюмирую - Антон это высококлассный web-профессионал в решении многих вопросов, обладающий деловыми качествами, который при затруднительных ситуациях ищет и именно находит оптимальные решения с целью довести до логического завершения всех поставленных заказчиком задач. Благодарю вас Антон за работу, отрадно сотрудничать с надежным человеком и профессионалом своего дела! Рекоммендую данного специалиста со знаком качества!
Все отлично. Спасибо.

Заявки фрилансеров

scott2to
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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