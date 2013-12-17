Нужно создать лендинг по тематике юридических услуг. Формат сайта - мультилендинг. Возможно, это будет одна посадочная страница со списком рубрикатором услуг, которыми мы занимаемся: семейные споры, вопросы наследства, жилищные споры, недвижимость, трудовые споры и ...
Интернет магазин
Нужно создать интернет магазин по продаже пиццы, суши и китайской лапши. Должна быть возможность оплаты картой и электронными деньгами. Создать Логотип на основ птицы "ТОКО". Пример сайта dodopizza.ru
Заявки фрилансеров
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