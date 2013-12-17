Интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт31 заявка253 просмотра

Нужно создать интернет магазин по продаже пиццы, суши и китайской лапши. Должна быть возможность оплаты картой и электронными деньгами. Создать Логотип на основ птицы "ТОКО". Пример сайта dodopizza.ru

11 лет назад
grizzli1986
Вадим 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать мультилендинг с конверсией минимум 5%

    $500

    Нужно создать лендинг по тематике юридических услуг. Формат сайта - мультилендинг. Возможно, это будет одна посадочная страница со списком рубрикатором услуг, которыми мы занимаемся: семейные споры, вопросы наследства, жилищные споры, недвижимость, трудовые споры и ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание flash сайта

    Техническое задание: ЗАСТАВКА:1. Темно фиолетовый фон "темнота"начинают мерцать звезды (2секунды)2.выплывает по центру название клуба www.sahara.ru вместе с логотипом само название клуба остается в центре а логотип уходит в верний левый угол (статично с задержкой ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта

    $800

    Здравствуйте Нужно создать сайт "под ключ" Бюджет - 800 у.е. Портфолио Ваших работ архивом - в почту вместе с Вашими контактами По-другому заявки не принимаются Интересует человек ТОЛЬКО ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание Landing Page "под ключ"

    $152

    Тематика: Автоматические ворота. Продажа и монтаж. Требуется дизайн с прорисовкой изображений. Верстка под популярную CMS.(варианты предлагайте) Бюджет около 5000р.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Два проекта, типа одностраничников.

    $500

    Здравствуйте вам. 1) Есть необходимость в изготовлении сайта - странички визитки для службы такси в Сочи - Адлер. Нужен дизайн и готовый вариант Кое что из нужного есть в Corel, бюджет ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт онлайн-канала из Ютуба

    $500

    Сайт представляет собой информационный проект, в котором основой выступает телеканал. Телеканал – это плейлист загруженного в канал на YouTube видео, которое выводится на сайт, через iframe, который предоставляет Youtube. На сайте есть ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт вопросов и ответов

    $250

    Суть сайта - посетитель - может задать свой вопрос всем - зарегистрированным пользователям. Посетитель что бы ответить должен пройти регистрацию, ответить на вопросы, и получить свой поддомен 3 уровня - как в жж. На своём ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт-каталог продукции

    $500

    всем привет требуется создать каталог продукции по автономным отопителям Вебасто прототип: webasto.***msk.ru Тут около 1000 страниц, такого не требуется, нужны только 3 раздела: Подогреватели двигателя ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад