Сайт онлайн-канала из Ютуба

Сайт представляет собой информационный проект, в котором основой выступает телеканал. Телеканал – это плейлист загруженного в канал на YouTube видео, которое выводится на сайт, через iframe, который предоставляет Youtube.

На сайте есть база данных, в которой хранится описание видео и ссылки на Youtube. В админке также редактируется заголовок и описание видео.

Также нужна будет лента новостей, архив видео и информационные страницы.

Все нужно редактировать через админку.

Подробное ТЗ вышлем выбранному исполнителю.

Сроки: 2 недели.