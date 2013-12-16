Суть сайта - посетитель - может задать свой вопрос всем - зарегистрированным пользователям. Посетитель что бы ответить должен пройти регистрацию, ответить на вопросы, и получить свой поддомен 3 уровня - как в жж. На своём ...
Сайт онлайн-канала из Ютуба
Сайт представляет собой информационный проект, в котором основой выступает телеканал. Телеканал – это плейлист загруженного в канал на YouTube видео, которое выводится на сайт, через iframe, который предоставляет Youtube.
На сайте есть база данных, в которой хранится описание видео и ссылки на Youtube. В админке также редактируется заголовок и описание видео.
Также нужна будет лента новостей, архив видео и информационные страницы.
Все нужно редактировать через админку.
Подробное ТЗ вышлем выбранному исполнителю.
Сроки: 2 недели.
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