Разработка веб-сервиса

Всем доброго дня

Для разработки проекта средней сложности нам требуется программист или группа программистов.

Основные требования: ответственность, инициативность, понимание принципов разработки веб сервисов, высокое знание php и mysql

Суть проекта. В рамках соглашения с Управлением образования Орловской области и в качестве оказания спонсорской поддержки требуется разработать веб сервис посвященный школам и дошкольным учреждениям (детским садам).

Основная задача. В рамках единого сервиса предоставить школам возможность иметь собственную страницу содержащую информацию о школе, педагогическом составе, размещать их новости, объявления и ряд другой информации. (расписание уроков, оценки, домашние задания)

Планируется иметь личный кабинет школы, преподавателя, родителя, ученика с разделением прав доступа. (пример подобного сервиса из смежной области www.reformagkh.ru/)

Предпочтение по форме сотрудничества. Оформление трудовых отношений согласно ТК РФ с физическим лицом или договора подряда с юридическим лицом (ИП).

Бюджет, форма сотрудничества, функционал обсуждаются с успешным кандидатом.