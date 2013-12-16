Сайт-визитка для оффлайн-магазина. Недорогой, но симпатичный. Построенный на CMS - с тем, чтобы в дальнейшем сэкономить на трудовых и денежных ресурсах при трансформировании его в полнофункциональный интернет-магазин.
Разработка веб-сервиса
Всем доброго дня
Для разработки проекта средней сложности нам требуется программист или группа программистов.
Основные требования: ответственность, инициативность, понимание принципов разработки веб сервисов, высокое знание php и mysql
Суть проекта. В рамках соглашения с Управлением образования Орловской области и в качестве оказания спонсорской поддержки требуется разработать веб сервис посвященный школам и дошкольным учреждениям (детским садам).
Основная задача. В рамках единого сервиса предоставить школам возможность иметь собственную страницу содержащую информацию о школе, педагогическом составе, размещать их новости, объявления и ряд другой информации. (расписание уроков, оценки, домашние задания)
Планируется иметь личный кабинет школы, преподавателя, родителя, ученика с разделением прав доступа. (пример подобного сервиса из смежной области www.reformagkh.ru/)
Предпочтение по форме сотрудничества. Оформление трудовых отношений согласно ТК РФ с физическим лицом или договора подряда с юридическим лицом (ИП).
Бюджет, форма сотрудничества, функционал обсуждаются с успешным кандидатом.
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