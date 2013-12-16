Сайт-визитка для оффлайн-магазина. Недорогой, но симпатичный. Построенный на CMS - с тем, чтобы в дальнейшем сэкономить на трудовых и денежных ресурсах при трансформировании его в полнофункциональный интернет-магазин.
Создание сайта на Framework YII
Добрый день
есть готовое ТЗ и дизайн
нужно создать сайта на Framework YII
оплата по этапная
без авансов
ТЗ по запросу
Заявки фрилансеров
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