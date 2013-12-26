Создание сайта медицинского кабинета

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Завершен33 заявки406 просмотров

Необходимо создать сайт медицинского кабинета с нуля.

ТЗ прилагается.

Ссылка на ТЗ ( РТФ файл 60 мб) http://yadi.sk/d/aRYhZbE6ENnMT

11 лет назад
valdi
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

islanderua
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$300
8 дней
Алексей взял работу под ключ. На себя взял дизайн, а все остальные моменты пообещал курировать, собирать-верстать будут его коллеги (я только за, т.к. узкие специалисты всегда выполняли работу на порядок выше чем общие) Если коротко: то все качества описанные в портфолио на 100% характеризуют его личные качества 1. Пунктуальность. 2. Креативность. 3. Аккуратность. 4. Усидчивость. 5. Надежность. От себя также добавлю: обязательность (сказала - сделал), стрессоустойчивость, способность придерживаться определенной линии (назвать это стилем пока не могу т.к. первый раз с ним работаю, но стержень однозначно есть, дальше посмотрим), во многих моментах у него есть везкое слово профессионала, которому можно доверять (и в которых я не обязана разбираться) и желание работать и что-то творить. Считаю эту профессию творческой. Хотя мои друзья, ваши коллеги, уже делают все по отработанным и работающим шаблонам, редко проявляя креативность. Это большой плюс. Для меня было основное это надежность. Реально — отдала проект и забыла про него. По дизайну главной страницы основные моменты практически все были учтены — выполнена на отлично. Спасибо Алексей.
От работы с Еленой у меня только позитивные змоции. Всегда на связи, моментальная оплата. Очень порядочный заказчик и человек, с которым приятно работать. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.

Заявки фрилансеров

islanderua
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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