Создание сайта медицинского кабинета

Алексей взял работу под ключ. На себя взял дизайн, а все остальные моменты пообещал курировать, собирать-верстать будут его коллеги (я только за, т.к. узкие специалисты всегда выполняли работу на порядок выше чем общие) Если коротко: то все качества описанные в портфолио на 100% характеризуют его личные качества 1. Пунктуальность. 2. Креативность. 3. Аккуратность. 4. Усидчивость. 5. Надежность. От себя также добавлю: обязательность (сказала - сделал), стрессоустойчивость, способность придерживаться определенной линии (назвать это стилем пока не могу т.к. первый раз с ним работаю, но стержень однозначно есть, дальше посмотрим), во многих моментах у него есть везкое слово профессионала, которому можно доверять (и в которых я не обязана разбираться) и желание работать и что-то творить. Считаю эту профессию творческой. Хотя мои друзья, ваши коллеги, уже делают все по отработанным и работающим шаблонам, редко проявляя креативность. Это большой плюс. Для меня было основное это надежность. Реально — отдала проект и забыла про него. По дизайну главной страницы основные моменты практически все были учтены — выполнена на отлично. Спасибо Алексей.