Сайт вопросов и ответов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок179 просмотров

Суть сайта - посетитель - может задать свой вопрос всем - зарегистрированным пользователям. Посетитель что бы ответить должен пройти регистрацию, ответить на вопросы, и получить свой поддомен 3 уровня - как в жж. На своём поддомене пользователь может создавать свои вопросы.

К каждому вопросу можно оставлять ответы - открытые и закрытые - которые видно всем или видно только автору вопроса.

У каждого пользователя в аккаунте есть своя анкета - опросный лист, который пользователь придумывает сам и сам заполняет, этот опросный лист могут так же заполнить посетители.

При регистрации (или в последствии) пользователь может добавить свой вопрос в список вопросов для всех регистрируемых на сайте.

За ответы можно голосовать - или банить пользователя - отвечающего не по теме, ответы такого пользователя, не показываются тем кто его забанил.

На сайте существует рейтинг пользователей, вопросов, ответов, и анкет в которых больше всего ответов.

В личном кабинете можно создать свой открытый или закрытый форум (обсуждение) с допуском по прохождению (правильному заполнению) анкеты.

При регистрации нового пользователя - по умолчанию каждому даётся поддомен в том домене на котором пользователь регистрируется, а желающим даётся возможность зарегистрировать через нас, свой новый домен 2 уровня, или привязать к своему поддомену свой домен уже зарегистрированный ранее прописав ДНС или запись А.

11 лет назад
rodon
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт-каталог продукции

    $500

    всем привет требуется создать каталог продукции по автономным отопителям Вебасто прототип: webasto.***msk.ru Тут около 1000 страниц, такого не требуется, нужны только 3 раздела: Подогреватели двигателя ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать личный кабинет на основе API Navixy.ru

    Необходимо реализовать функционал личного кабинета с проведением интеграции с сервисами Navixy.ru. В качестве бэкэнда биллинговой системы выступает функционал Navixy где это будет возможно. Краткое ТЗ в приложенном файле. В ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать шаблон на платформе UMI

    Добрый день! Необходимо создать шаблон на платформе UMI. Требуется современный дизайн, отличное юзабилити. Компания занимается продажей и установкой металлических входных дверей. В перспективе будут в продаже и межкомнатные ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Администратор сайта

    $152

    В интернет-проект требуется Администратор сайта. Обязанности: - Создание с нуля и поддержание работоспособности сайтов на WordPress с учётом мобильного трафика. - Хостинг сайтов. - Наполнение сайтов ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта на 1С Битрикс

    Требуется разработать сайт в соответствии с ТЗ во вложении. Уже есть готовый дизайн, который согласован с заказчиком: http://app.uxpin.com/cc960041ee109569d915f324b2df0bbe83ffe1fe/2504235#0 Есть домен, необходимую лицензию Битрикса сделаем под него. ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка веб-сервиса

    $4000

    Всем доброго дня Для разработки проекта средней сложности нам требуется программист или группа программистов. Основные требования: ответственность, инициативность, понимание принципов разработки веб сервисов, высокое знание php и ...

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен Landing Page

    $50

    Нужен простенький лейдинг на один товар! Но качественный, примерный шаблон накидаю на листе. От вас, портфолио, сроки и цена. В лейдинге нужен будет отсчет времени и счетчик заказавшых

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад