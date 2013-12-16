Сайт вопросов и ответов

Суть сайта - посетитель - может задать свой вопрос всем - зарегистрированным пользователям. Посетитель что бы ответить должен пройти регистрацию, ответить на вопросы, и получить свой поддомен 3 уровня - как в жж. На своём поддомене пользователь может создавать свои вопросы.

К каждому вопросу можно оставлять ответы - открытые и закрытые - которые видно всем или видно только автору вопроса.

У каждого пользователя в аккаунте есть своя анкета - опросный лист, который пользователь придумывает сам и сам заполняет, этот опросный лист могут так же заполнить посетители.

При регистрации (или в последствии) пользователь может добавить свой вопрос в список вопросов для всех регистрируемых на сайте.

За ответы можно голосовать - или банить пользователя - отвечающего не по теме, ответы такого пользователя, не показываются тем кто его забанил.

На сайте существует рейтинг пользователей, вопросов, ответов, и анкет в которых больше всего ответов.

В личном кабинете можно создать свой открытый или закрытый форум (обсуждение) с допуском по прохождению (правильному заполнению) анкеты.

При регистрации нового пользователя - по умолчанию каждому даётся поддомен в том домене на котором пользователь регистрируется, а желающим даётся возможность зарегистрировать через нас, свой новый домен 2 уровня, или привязать к своему поддомену свой домен уже зарегистрированный ранее прописав ДНС или запись А.