Разработка сайта на 1С Битрикс

Требуется разработать сайт в соответствии с ТЗ во вложении.

Уже есть готовый дизайн, который согласован с заказчиком:

http://app.uxpin.com/cc960041ee109569d915f324b2df0bbe83ffe1fe/2504235#0

Есть домен, необходимую лицензию Битрикса сделаем под него.

Пожалуйста, указывайте ориентировочные сроки и стоимость работ. Предпочтение отдаю НЕ студиям.