Администратор сайта

$152
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок285 просмотров

В интернет-проект требуется Администратор сайта.

Обязанности:

- Создание с нуля и поддержание работоспособности сайтов на WordPress с учётом мобильного трафика.

- Хостинг сайтов.

- Наполнение сайтов контентом (размещение готовых текстов, работа с seo-плагином, самостоятельное написание анонсов и т.п., подбор фотоматериалов по необходимости).

- Ответы на комментарии посетителей (совместно со службой техподдержки).

- Отслеживание посещаемости сайтов.

Требования:

- Умение работать на WordPress.

- Знание основ программирования.

- Знание основ seo (желательно)

- Опыт написания различных текстов.

- Активность‚ исполнительность‚ ответственность‚ готовность много работать.

Условия:

- Удаленная работа.

- Испытательный срок 2 недели, оклад 5000 руб. (после испытательного срока з/п обсуждается с успешным кандидатом).

WordPress
11 лет назад
YuliaZh
Юлия 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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