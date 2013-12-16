Сайт-визитка для оффлайн-магазина. Недорогой, но симпатичный. Построенный на CMS - с тем, чтобы в дальнейшем сэкономить на трудовых и денежных ресурсах при трансформировании его в полнофункциональный интернет-магазин.
Администратор сайта
В интернет-проект требуется Администратор сайта.
Обязанности:
- Создание с нуля и поддержание работоспособности сайтов на WordPress с учётом мобильного трафика.
- Хостинг сайтов.
- Наполнение сайтов контентом (размещение готовых текстов, работа с seo-плагином, самостоятельное написание анонсов и т.п., подбор фотоматериалов по необходимости).
- Ответы на комментарии посетителей (совместно со службой техподдержки).
- Отслеживание посещаемости сайтов.
Требования:
- Умение работать на WordPress.
- Знание основ программирования.
- Знание основ seo (желательно)
- Опыт написания различных текстов.
- Активность‚ исполнительность‚ ответственность‚ готовность много работать.
Условия:
- Удаленная работа.
- Испытательный срок 2 недели, оклад 5000 руб. (после испытательного срока з/п обсуждается с успешным кандидатом).
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