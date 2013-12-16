Сайт-визитка для оффлайн-магазина. Недорогой, но симпатичный. Построенный на CMS - с тем, чтобы в дальнейшем сэкономить на трудовых и денежных ресурсах при трансформировании его в полнофункциональный интернет-магазин.
Сайт-каталог продукции
всем привет
требуется создать каталог продукции по автономным отопителям Вебасто
прототип: webasto.***msk.ru
Тут около 1000 страниц, такого не требуется, нужны только 3 раздела:
Подогреватели двигателя
Воздушные отопители
Пульты управления
Каждый товар на отдельной страничке.
Оплата яндекс деньгами или на банковский счет.
Заявки фрилансеров
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