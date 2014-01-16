Добрый день!

Необходимо создать шаблон на платформе UMI. Требуется современный дизайн, отличное юзабилити.

Компания занимается продажей и установкой металлических входных дверей. В перспективе будут в продаже и межкомнатные двери. Филиалы будут в нескольких городах. Поэтому, необходимо заложить в шаблон возможность добавления нескольких городов. И не забывать о том, что будут добавляться двери и межкомнатные в будущем.

Понравился вот этот сайт: http://videodoors.ru

Это наш сайт: http://portal-doors.ru

Интересуют стоимость, время и на каких условиях будет производиться работа. Спасибо!