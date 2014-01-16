Создать шаблон на платформе UMI

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Завершен2 заявки181 просмотр

Добрый день!

Необходимо создать шаблон на платформе UMI. Требуется современный дизайн, отличное юзабилити.

Компания занимается продажей и установкой металлических входных дверей. В перспективе будут в продаже и межкомнатные двери. Филиалы будут в нескольких городах. Поэтому, необходимо заложить в шаблон возможность добавления нескольких городов. И не забывать о том, что будут добавляться двери и межкомнатные в будущем.

Понравился вот этот сайт: http://videodoors.ru

Это наш сайт: http://portal-doors.ru

Интересуют стоимость, время и на каких условиях будет производиться работа. Спасибо!

11 лет назад
Tapki
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

korrik
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Отлично справился с заданием за небольшие деньги. Понимающий специалист в своей области, все что я просил сделать, воплотил в жизнь. Видно человек увлечен и ему это нравиться, что говорит о качестве выполнения работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Советую воспользоваться услугами Сергея! :)
Отличный заказчик. Знает то, чего хочет. Вечный онлайн. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

korrik
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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