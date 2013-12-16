Разработать личный кабинет на основе API Navixy.ru

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Закрыт1 заявка90 просмотров

Необходимо реализовать функционал личного кабинета с проведением интеграции с сервисами Navixy.ru. В качестве бэкэнда биллинговой системы выступает функционал Navixy где это будет возможно.

Краткое ТЗ в приложенном файле.

В случае успешного выполнения работы возможно дальнейшее сотрудничество, проектов много.

11 лет назад
Cepera51
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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