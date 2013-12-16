Два проекта, типа одностраничников.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок231 просмотр

Здравствуйте вам.

1) Есть необходимость в изготовлении сайта - странички визитки для службы такси в Сочи - Адлер.

Нужен дизайн и готовый вариант

Кое что из нужного есть в Corel, бюджет 50 - 70 $.

2) Снимается, нашлись с ребятами.

11 лет назад
mrWit
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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