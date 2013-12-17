Создать мультилендинг с конверсией минимум 5%

Нужно создать лендинг по тематике юридических услуг. Формат сайта - мультилендинг. Возможно, это будет одна посадочная страница со списком рубрикатором услуг, которыми мы занимаемся: семейные споры, вопросы наследства, жилищные споры, недвижимость, трудовые споры и пр., около 20-25 страниц.

Основной фон судя по всему, будет один, который содержит поле для тематического наполнения каждой подтемы.

Нужно наполнить каждую страницу по ключ (образцы больше чем половины текстов есть).

И третий этап, затем, когда все будет готово, оценить конверсию в течение нескольких дней под потоком целевой рекламы с яндекс директа и провести тестовые изменения, которые на Ваш взгляд могут улучшить показатели конверсии. Если окажутся безрезультатными то вернуть изменения на оптимальный вариант

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Друзья, с Вас просьба при отклике подробнее расскажите о себе, с какой конверсией сайты вы уже делали (только честно! Даже 3% в реальности - это очень хороший результат).

Готовы обсуждать все условия, на которых вы работаете.