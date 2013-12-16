Создание flash сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка135 просмотров

Техническое задание:

ЗАСТАВКА:1. Темно фиолетовый фон "темнота"начинают мерцать звезды (2секунды)2.выплывает по центру название клуба www.sahara.ru вместе с логотипом само название клуба остается в центре а логотип уходит в верний левый угол (статично с задержкой 1-2 секунды) в течение 2х секунд надпись исчезает или растворяется 3. Появляется солнечная система с вращающими планетами (2 секунды)4)появляется морган внизу в правом углу начинает говорить текст и мимо него летит космический корабль оставляя за собой млечный путь летит корабль к солнечной системе 5. Кабина корабля появляется где разговаривают пилоты6. Далее корабль приземляется возле клуба ресторана сахарыНужно сделать заставку с очень хорошим качеством чтобы было все натурально и сделать разные варианты например разные кабины корабля разные надписи сайта сахары можно взять любую солнечную систему но обязательно чтобы планеты вертелись вокруг земли пример заставки ниже

http://vyzytka.ru/test/3d/sahara.swf

11 лет назад
g-on
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание сайта

    $800

    Здравствуйте Нужно создать сайт "под ключ" Бюджет - 800 у.е. Портфолио Ваших работ архивом - в почту вместе с Вашими контактами По-другому заявки не принимаются Интересует человек ТОЛЬКО ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание Landing Page "под ключ"

    $152

    Тематика: Автоматические ворота. Продажа и монтаж. Требуется дизайн с прорисовкой изображений. Верстка под популярную CMS.(варианты предлагайте) Бюджет около 5000р.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Два проекта, типа одностраничников.

    $500

    Здравствуйте вам. 1) Есть необходимость в изготовлении сайта - странички визитки для службы такси в Сочи - Адлер. Нужен дизайн и готовый вариант Кое что из нужного есть в Corel, бюджет ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт онлайн-канала из Ютуба

    $500

    Сайт представляет собой информационный проект, в котором основой выступает телеканал. Телеканал – это плейлист загруженного в канал на YouTube видео, которое выводится на сайт, через iframe, который предоставляет Youtube. На сайте есть ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт вопросов и ответов

    $250

    Суть сайта - посетитель - может задать свой вопрос всем - зарегистрированным пользователям. Посетитель что бы ответить должен пройти регистрацию, ответить на вопросы, и получить свой поддомен 3 уровня - как в жж. На своём ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт-каталог продукции

    $500

    всем привет требуется создать каталог продукции по автономным отопителям Вебасто прототип: webasto.***msk.ru Тут около 1000 страниц, такого не требуется, нужны только 3 раздела: Подогреватели двигателя ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать личный кабинет на основе API Navixy.ru

    Необходимо реализовать функционал личного кабинета с проведением интеграции с сервисами Navixy.ru. В качестве бэкэнда биллинговой системы выступает функционал Navixy где это будет возможно. Краткое ТЗ в приложенном файле. В ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать шаблон на платформе UMI

    Добрый день! Необходимо создать шаблон на платформе UMI. Требуется современный дизайн, отличное юзабилити. Компания занимается продажей и установкой металлических входных дверей. В перспективе будут в продаже и межкомнатные ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Администратор сайта

    $152

    В интернет-проект требуется Администратор сайта. Обязанности: - Создание с нуля и поддержание работоспособности сайтов на WordPress с учётом мобильного трафика. - Хостинг сайтов. - Наполнение сайтов ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад