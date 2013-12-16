Здравствуйте Нужно создать сайт "под ключ" Бюджет - 800 у.е. Портфолио Ваших работ архивом - в почту вместе с Вашими контактами По-другому заявки не принимаются Интересует человек ТОЛЬКО ...
Создание flash сайта
Техническое задание:
ЗАСТАВКА:1. Темно фиолетовый фон "темнота"начинают мерцать звезды (2секунды)2.выплывает по центру название клуба www.sahara.ru вместе с логотипом само название клуба остается в центре а логотип уходит в верний левый угол (статично с задержкой 1-2 секунды) в течение 2х секунд надпись исчезает или растворяется 3. Появляется солнечная система с вращающими планетами (2 секунды)4)появляется морган внизу в правом углу начинает говорить текст и мимо него летит космический корабль оставляя за собой млечный путь летит корабль к солнечной системе 5. Кабина корабля появляется где разговаривают пилоты6. Далее корабль приземляется возле клуба ресторана сахарыНужно сделать заставку с очень хорошим качеством чтобы было все натурально и сделать разные варианты например разные кабины корабля разные надписи сайта сахары можно взять любую солнечную систему но обязательно чтобы планеты вертелись вокруг земли пример заставки ниже
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