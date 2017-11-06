Сайт под ключ на MODX или WP тз прикреплено ниже расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном кроме (партнерской программы,получить сертификат,дропшипинг,доставка ...
Копия сайта
Добрый день товарищи, нужна копия этого сайта https://goo.gl/nRybK4 только текст нужно будет поменять на мой ну и картинки если можно другие, пишите цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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