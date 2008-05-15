Что туда для начала должно быть подключено. 1. Тематика сайта - торговля картинами. Поэтому верхняя флеш должна отражать эту тематику. 2. Движок сайта - должен быть. С включенными нижеописанными модулями и интегрированными функциями ...
Многопользовательский сайт
База объявлений, с набором определенных функций
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